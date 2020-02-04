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PAPO EM SÉRIE

Papo em Série destaca "Ragnarok" e "Tudo ou Nada: Seleção Brasileira"

Série sobre mitologia nórdica e documentário sobre a conquista da Copa América são os destaques da semana

Publicado em 04 de Fevereiro de 2020 às 18:59

Publicado em 

04 fev 2020 às 18:59
No quadro Papo em Série desta terça-feira (4), Rafael Braz analisou a série "Ragnarok", novidade da Netflix que mistura a mitologia nórdica com um drama adolescente. Também foi destaque o documentário "Tudo ou Nada: Seleção Brasileira", que acompanha a conquista do Brasil na Copa América 2019. Ouça:
Papo em Série - 04-02-20.mp3
SINOPSES:
Ragnarok: Quando a pequena cidade de Edda, na Noruega, passa a sofrer com invernos muito quentes e tempestades violentas, um grupo de amigos do ensino médio começa a achar que o Ragnarok, sequência de eventos que levariam ao apocalipse de acordo com a mitologia nórdica, está mais próximo do que eles imaginam.
Tudo ou Nada: Seleção Brasileira: Os bastidores dos momentos cruciais envolvendo as partidas da Seleção Brasileira de Futebol Masculino durante a Copa América 2019. Para mostrar o impacto dentro e fora de campo no time, toda a jornada do técnico Tite e seus jogadores em busca d

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