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PAPO EM SÉRIE

Papo em Série: "Narcos" e "Não fale com Estranhos"

Uma delas acompanha a história de narcotraficantes do México e a outra acompanha como a verdade pode abalar uma comunidade

Publicado em 18 de Fevereiro de 2020 às 19:04

Publicado em 

18 fev 2020 às 19:04
No Papo em Série desta terça-feira (18), o comentarista Rafael Braz comentou a segunda temporada de "Narcos: México", trama envolvente que acompanha narcotraficantes que marcaram a história do país e "Não fale com estranhos", em que a verdade pode abalar uma comunidade aparentemente perfeita. Confira!
Papo em Série - 18-02-20
SINOPSES
Narcos: México: O segundo ano de Narcos: México começa onde o primeiro terminou, com o agente Walt Breslin (Scoot McNairy) e sua equipe tentando juntar as peças que os levariam aos responsáveis pela morte de Kiki Camarena (Michael Peña). Até aqui, nada muito novo – e nem seria, partindo do pressuposto que a guerra às drogas parece interminável em qualquer lugar do mundo. A escolha do showrunner Eric Newman foi, então, potencializar os conflitos políticos e tudo que uma guerra de egos pode acarretar em uma organização que aspira ao poder em todos os seus pilares.
Não fale com estranhos: Quando segredos obscuros vêm à tona, o pai de família Adam Price (Richard Armitage) parte em uma busca desesperada e implacável pela verdade sobre todas as pessoas que têm algum nível de proximidade com sua vida.

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