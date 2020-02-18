Papo em Série: "Narcos" e "Não fale com Estranhos"

No Papo em Série desta terça-feira (18), o comentarista Rafael Braz comentou a segunda temporada de "Narcos: México", trama envolvente que acompanha narcotraficantes que marcaram a história do país e "Não fale com estranhos", em que a verdade pode abalar uma comunidade aparentemente perfeita. Confira!

Narcos: México: O segundo ano de Narcos: México começa onde o primeiro terminou, com o agente Walt Breslin (Scoot McNairy) e sua equipe tentando juntar as peças que os levariam aos responsáveis pela morte de Kiki Camarena (Michael Peña). Até aqui, nada muito novo – e nem seria, partindo do pressuposto que a guerra às drogas parece interminável em qualquer lugar do mundo. A escolha do showrunner Eric Newman foi, então, potencializar os conflitos políticos e tudo que uma guerra de egos pode acarretar em uma organização que aspira ao poder em todos os seus pilares.