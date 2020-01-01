Os caminhos da sustentabilidade em 2020

No primeiro quadro de 2020 do CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade, o comentarista Marco Bravo apresenta quais são as principais novidades do mundo no caminho da sustentabilidade. Ele conversou com a jornalista Patrícia Vallim e destacou os avanços de diversas cidades tanto brasileiras quanto mundiais na diminuição da poluição sonora, que usaram fogos de artifício sem barulho na virada de ano. Além disso, Marco também fala dos investimentos em energia sustentável e veículos movidos a hidrogênio. Acompanhe a conversa!