Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade

Os caminhos da sustentabilidade em 2020

Saiba quais são as principais novidades do mundo no caminho da sustentabilidade em 2020

Publicado em 01 de Janeiro de 2020 às 10:00

Publicado em 

01 jan 2020 às 10:00
Especial Sustentabilidade Crédito: Estúdio
No primeiro quadro de 2020 do CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade, o comentarista Marco Bravo apresenta quais são as principais novidades do mundo no caminho da sustentabilidade. Ele conversou com a jornalista Patrícia Vallim e destacou os avanços de diversas cidades tanto brasileiras quanto mundiais na diminuição da poluição sonora, que usaram fogos de artifício sem barulho na virada de ano. Além disso, Marco também fala dos investimentos em energia sustentável e veículos movidos a hidrogênio. Acompanhe a conversa!
CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade - Marco Bravo - 08.55s - 01-01-20

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Ferrovia, linha de trem
EF 118: burocracia não pode ser uma pedra no caminho da ferrovia
Cartórios - 02/06/2026
Editais e Avisos - 02/06/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados