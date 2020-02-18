Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CLÁSSICOS CBN

Orquestra Sinfônica apresenta concerto de carnaval

Oses vai passear pelas músicas clássicas inspiradas no carnaval europeu e também na festa brasileira

Publicado em 18 de Fevereiro de 2020 às 18:49

Publicado em 

18 fev 2020 às 18:49
O carnaval é uma festa internacional. Em cada país, povos comemoram de diversas maneiras, temperando o espetáculo com traços culturais sempre originais. Inspirada pelo carnaval ao redor do mundo, a Orquestra Sinfônica do Espírito Santo (Oses) vai apresentar um concerto que mescla músicas clássicas inspiradas na festa, com obras de compositores europeus e também inspiradas no carnaval brasileiro. Acompanhe: 
Clássicos CBN - 18-02-20
 
SERVIÇO
A apresentação de carnaval da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo (Oses) será nesta quinta-feira (20), às 20h, no Teatro Glória, no Centro de Vitória. Os ingressos estão sendo vendidos na bilheteria do teatro.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Senador Flávio Bolsonaro e dono do Banco Master, Daniel Vorcaro
Vorcaro priorizou recursos para 'Dark Horse' após pressão de Flávio Bolsonaro, diz site
Imagem de destaque
9 receitas juninas sem glúten para aproveitar a festa sem sair da dieta
João Renato Fassarella, de 64 anos, foi socorrido pelo Samu/192 e levado para a Santa Casa, mas não resistiu
Morre motorista envolvido em acidente em Cachoeiro de Itapemirim

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados