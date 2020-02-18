Orquestra Sinfônica apresenta concerto de carnaval

O carnaval é uma festa internacional. Em cada país, povos comemoram de diversas maneiras, temperando o espetáculo com traços culturais sempre originais. Inspirada pelo carnaval ao redor do mundo, a Orquestra Sinfônica do Espírito Santo (Oses) vai apresentar um concerto que mescla músicas clássicas inspiradas na festa, com obras de compositores europeus e também inspiradas no carnaval brasileiro. Acompanhe:
Clássicos CBN - 18-02-20
SERVIÇO
A apresentação de carnaval da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo (Oses) será nesta quinta-feira (20), às 20h, no Teatro Glória, no Centro de Vitória. Os ingressos estão sendo vendidos na bilheteria do teatro.