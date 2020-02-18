Orquestra Sinfônica apresenta concerto de carnaval

O carnaval é uma festa internacional. Em cada país, povos comemoram de diversas maneiras, temperando o espetáculo com traços culturais sempre originais. Inspirada pelo carnaval ao redor do mundo, a Orquestra Sinfônica do Espírito Santo (Oses) vai apresentar um concerto que mescla músicas clássicas inspiradas na festa, com obras de compositores europeus e também inspiradas no carnaval brasileiro. Acompanhe: