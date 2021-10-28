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Cotidiano Chique & Elegante

Óculos de sol: conheça os modelos que estão em alta

As dicas são da Nanda Trindade

Publicado em 28 de Outubro de 2021 às 16:50

Publicado em 

28 out 2021 às 16:50
Óculos de sol, óculos escuros
Óculos de sol, óculos escuros Crédito: Pexels
Nesta edição do Cotidiano Chique & Elegante, Nanda Trindade dá dicas de óculos de sol que são tendência de moda para o verão. Já sabe em qual modelo do acessório você vai investir? Ouça:
Cotidiano Chique & Elegante - 28/10/2021

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