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Zelensky visita EUA na 1ª viagem internacional desde a invasão russa; o que isso representa?

Ouça as explicações completas com a comentarista Paula Favarato

Publicado em 22 de Dezembro de 2022 às 18:00

Publicado em 

22 dez 2022 às 18:00
Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky
Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky Crédito: Reuters/Serviço de Imprensa da Presidência da República
O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, chegou na quarta-feira (21) a Washington DC, nos Estados Unidos, para encontros com o presidente Joe Biden e com os congressistas. Trata-se de uma viagem histórica: é a primeira vez que Zelensky deixa a Ucrânia desde o início da guerra no país, em 24 de fevereiro. Os EUA fornecerão US$ 1,85 bilhão (R$ 9,6 bilhões) em assistência militar adicional para a Ucrânia, incluindo a transferência de um sistema de defesa aérea chamado Patriot.
Durante o encontro, o presidente Biden citou diversas vezes essa doação do sistema de defesa aérea , que é considerado eficaz e caro. Essa doação, segundo Biden, não deve implicar uma escalada da guerra, já que o sistema é para defesa, e não para atacar os russos. Tema para Paula Favarato, nesta edição de O Mundo Cotidiano. Ouça a conversa completa!
O Mundo Cotidiano - 22-12-22

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