Zelensky visita EUA na 1ª viagem internacional desde a invasão russa; o que isso representa?

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, chegou na quarta-feira (21) a Washington DC, nos Estados Unidos, para encontros com o presidente Joe Biden e com os congressistas. Trata-se de uma viagem histórica: é a primeira vez que Zelensky deixa a Ucrânia desde o início da guerra no país, em 24 de fevereiro. Os EUA fornecerão US$ 1,85 bilhão (R$ 9,6 bilhões) em assistência militar adicional para a Ucrânia, incluindo a transferência de um sistema de defesa aérea chamado Patriot.