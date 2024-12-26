Você se lembra? Confira os protestos que marcaram o ano de 2024!

Nesta edição de O Mundo Cotidiano, a comentarista Paula Favarato traz como destaque os protestos que marcaram e agitaram o ano de 2024 na geopolítica mundial. Vamos a eles:
O Mundo Cotidiano - 26-12-24
Publicado em 26 de Dezembro de 2024 às 17:55
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