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Violência, assassinato e eleições: entenda a crise no Equador

Quem explica é a comentarista Paula Favarato

Publicado em 10 de Agosto de 2023 às 17:44

Publicado em 

10 ago 2023 às 17:44
Equador
Equador Crédito: Pixabay
O Equador vai às urnas em 20 de agosto, em uma eleição antecipada convocada pelo presidente da República após a dissolução da Assembleia Nacional. Na quarta-feira (9), a 11 dias da votação, um dos candidatos, Fernando Villavicencio, foi morto a tiros à luz do dia, ao sair de um comício. As eleições presidenciais no Equador deveriam ocorrer apenas em 2025, mas foram antecipadas após Lasso, o atual presidente, convocar uma cláusula da Constituição e dissolver o Parlamento, em maio passado. Nesta edição de O Mundo Cotidiano, a comentarista Paula Favarato fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
O Mundo Cotidiano - 10-08-23

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