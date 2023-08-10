Violência, assassinato e eleições: entenda a crise no Equador

O Equador vai às urnas em 20 de agosto, em uma eleição antecipada convocada pelo presidente da República após a dissolução da Assembleia Nacional. Na quarta-feira (9), a 11 dias da votação, um dos candidatos, Fernando Villavicencio, foi morto a tiros à luz do dia, ao sair de um comício. As eleições presidenciais no Equador deveriam ocorrer apenas em 2025, mas foram antecipadas após Lasso, o atual presidente, convocar uma cláusula da Constituição e dissolver o Parlamento, em maio passado. Nesta edição de O Mundo Cotidiano, a comentarista Paula Favarato fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!