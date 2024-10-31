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Venezuela convoca embaixador no Brasil: entenda a "crise diplomática" entre os vizinhos

Ouça os comentários de Paula Favarato

Publicado em 31 de Outubro de 2024 às 17:30

Publicado em 

31 out 2024 às 17:30
Venezuela passa a ter
Venezuela passa a ter "novo" mapa Crédito: Pexels
Nesta edição de O Mundo Cotidiano, o assunto em destaque é a relação diplomática Brasil e Venezuela. A Venezuela convocou na quarta-feira (30) seu embaixador em Brasília para retornar ao país. Em comunicado, o governo venezuelano também classificou as falas do assessor da Presidência Celso Amorim sobre "quebra de confiança" entre Brasil e Venezuela como "declarações intervencionistas e grosseiras". A convocação de um embaixador é uma espécie de repreensão de um país a outro na linguagem diplomática internacional. A atitude desta quarta-feira é o episódio mais recente da crise diplomática entre os governos de Brasil e Venezuela. As tensões se intensificaram após a eleição presidencial venezuelana, quando Maduro foi declarado vencedor em um resultado contestado pela oposição e por órgãos internacionais, com acusações de falta de transparência. Ouça a conversa completa!
O Mundo Cotidiano - 31-10-24

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