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O Mundo Cotidiano

Vaticano: a geopolítica e como funciona o menor país do mundo

As explicações são da comentarista Paula Favarato

Publicado em 24 de Abril de 2025 às 17:53

BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

24 abr 2025 às 17:53
Basílica e Praça de São Pedro, no Vaticano
Basílica e Praça de São Pedro, no Vaticano Crédito: Pexels
Nesta semana o Vaticano voltou a ficar em alta no noticiário. O Papa Francisco morreu aos 88 anos na segunda-feira (21) às 2h35 pelo horário de Brasília, 7h35 pelo horário local de Roma. O anúncio da morte foi feito pelo Vaticano, e foi seguido por lamentações a nível mundial. O Vaticano é considerado o menor país do mundo e também possui a menor população. Nesta edição de O Mundo Cotidiano, a comentarista Paula Favarato fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
O Mundo Cotidiano - 24-04-25

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