Vaticano: a geopolítica e como funciona o menor país do mundo

Nesta semana o Vaticano voltou a ficar em alta no noticiário. O Papa Francisco morreu aos 88 anos na segunda-feira (21) às 2h35 pelo horário de Brasília, 7h35 pelo horário local de Roma. O anúncio da morte foi feito pelo Vaticano, e foi seguido por lamentações a nível mundial. O Vaticano é considerado o menor país do mundo e também possui a menor população. Nesta edição de O Mundo Cotidiano, a comentarista Paula Favarato fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
O Mundo Cotidiano - 24-04-25