Uruguai: a trajetória de José 'Pepe' Mujica, “o presidente mais pobre do mundo"

Nesta edição de O Mundo Cotidiano, a comentarista Paula Favarato traz como destaque a trajetória política no Uruguai de José 'Pepe' Mujica. José Alberto Mujica Cordano, morreu na terça-feira (13), aos 89 anos. Ele tinha tumor no esôfago em estágio avançado e estava sob cuidados paliativos. Pepe Mujica nasceu em Montevidéu, em 20 de maio de 1935. Nos anos 1960, tornou-se membro da guerrilha Movimento de Libertação Nacional-Tupamaros. O grupo ficou conhecido por assaltar bancos e distribuir comida e dinheiro aos pobres, antes da instalação da ditadura militar, em 1973. Mujica foi eleito presidente do Uruguai em 2010 e governou até 2015.