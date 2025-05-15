Uruguai: a trajetória de José 'Pepe' Mujica, “o presidente mais pobre do mundo"

Nesta edição de O Mundo Cotidiano, a comentarista Paula Favarato traz como destaque a trajetória política no Uruguai de José 'Pepe' Mujica. José Alberto Mujica Cordano, morreu na terça-feira (13), aos 89 anos. Ele tinha tumor no esôfago em estágio avançado e estava sob cuidados paliativos. Pepe Mujica nasceu em Montevidéu, em 20 de maio de 1935. Nos anos 1960, tornou-se membro da guerrilha Movimento de Libertação Nacional-Tupamaros. O grupo ficou conhecido por assaltar bancos e distribuir comida e dinheiro aos pobres, antes da instalação da ditadura militar, em 1973. Mujica foi eleito presidente do Uruguai em 2010 e governou até 2015.
Chamava atenção pelo estilo de vida austero: morava com sua mulher, Lucía Topolansky, em um sítio nos arredores de Montevidéu e dirigia um Fusca azul ano 1987. Considerado "o presidente mais pobre do mundo", ele se definia como "um velho lutador social, da década de 50, pelo menos, com muitas derrotas nas costas, que queria consertar o mundo e que, com o passar dos anos, ficou mais humilde, e agora tenta consertar um pouquinho alguma coisa". Ouça a conversa completa!
[fonte: G1]
O Mundo Cotidiano - 15-05-25