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União Europeia, tensão com Uruguai e Venezuela: os pontos de destaque na cúpula do Mercosul

Ouça a explicação completa da comentarista Paula Favarato

Publicado em 06 de Julho de 2023 às 18:13

Publicado em 

06 jul 2023 às 18:13
Mercosul
Mercosul Crédito: Reprodução
Durante a 62ª Cúpula do Mercosul em Puerto Iguazú, Argentina, os presidentes dos países membros — Brasil, Uruguai, Paraguai, Argentina — e a Bolívia, Estado associado, abordaram as expectativas e necessidades para o futuro do bloco. A reunião teve a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva como líder temporário do bloco, posto que ele assumirá até o fim de 2023. Entre suas prioridades no posto estão acelerar a adesão oficial da Bolívia ao bloco, incluir os setores automotivo e açucareiro no livre comércio entre os países e ampliar a adoção de uma moeda comum para transações comerciais entre os vizinhos.
O Mundo Cotidiano - 06-07-23
Durante os discursos dos líderes, foram mencionadas questões de interesse comum, tais como a expansão de acordos comerciais, o uso de uma moeda comum para importações e exportações e a proteção ambiental nos territórios sul-americanos. Temas mais desafiadores também receberam destaque, como o acordo comercial com a União Europeia, a possível reinserção da Venezuela, suspensa do bloco em 2016, e as queixas do Uruguai, que ameaçam a permanência do país no Mercosul. A comentarista Paula Favarato trata do assunto nesta edição de O Mundo Cotidiano. Ouça a conversa completa!

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