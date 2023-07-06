União Europeia, tensão com Uruguai e Venezuela: os pontos de destaque na cúpula do Mercosul

Durante a 62ª Cúpula do Mercosul em Puerto Iguazú, Argentina, os presidentes dos países membros — Brasil, Uruguai, Paraguai, Argentina — e a Bolívia, Estado associado, abordaram as expectativas e necessidades para o futuro do bloco. A reunião teve a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva como líder temporário do bloco, posto que ele assumirá até o fim de 2023. Entre suas prioridades no posto estão acelerar a adesão oficial da Bolívia ao bloco, incluir os setores automotivo e açucareiro no livre comércio entre os países e ampliar a adoção de uma moeda comum para transações comerciais entre os vizinhos.