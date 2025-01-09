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Trump quer renomear Golfo do México para “Golfo da América”; entenda

Ouça os comentários de Paula Favarato

Publicado em 09 de Janeiro de 2025 às 17:14

Publicado em 

09 jan 2025 às 17:14
(BBC) Bandeira dos Estados Unidos em frente à Casa Branca
Bandeira dos Estados Unidos em frente à Casa Branca Crédito: Getty Images
A duas semanas da posse, o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, sugeriu anexar o Canadá e não descartou o uso militar para tomar o controle da Groenlândia e do Canal do Panamá. Ele também afirmou que vai mudar o nome do Golfo do México para "Golfo da América". As declarações foram feitas durante uma coletiva. Na sequência, Trump afirmou que o México "deve parar de permitir que milhões de pessoas entrem em nosso país" — e posteriormente reiterou sua ameaça de impor "tarifas muito sérias" ao México e ao Canadá. Nesta edição de O Mundo Cotidiano, a comentarista Paula Favarato fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
O Mundo Cotidiano - 09-01-25

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