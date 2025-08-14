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Trump está de olho nas terras-raras do Brasil? Entenda!

Ouça os comentários de Paula Favarato

Publicado em 14 de Agosto de 2025 às 20:06

Publicado em 

14 ago 2025 às 20:06
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante o anúncio das tarifas recíprocas para diversos países
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante o anúncio das tarifas recíprocas para diversos países Crédito: MARK SCHIEFELBEIN/AP
Nesta edição de O Mundo Cotidiano, a comentarista Paula Favarato traz como destaque a notícia que as tensões entre Brasil e EUA, elevadas por conta da expectativa de tarifas americanas de 50% sobre exportações brasileiras ganharam um novo elemento: o debate em torno de minérios que são produzidos no Brasil. Lítio, nióbio, cobre, manganês e terras-raras, entre outros minérios, estão no centro de uma das disputas mais acirradas do século 21. A comentarista fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - O Mundo Cotidiano - 14-08-25

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