Trump está de olho nas terras-raras do Brasil? Entenda!

Nesta edição de O Mundo Cotidiano, a comentarista Paula Favarato traz como destaque a notícia que as tensões entre Brasil e EUA, elevadas por conta da expectativa de tarifas americanas de 50% sobre exportações brasileiras ganharam um novo elemento: o debate em torno de minérios que são produzidos no Brasil. Lítio, nióbio, cobre, manganês e terras-raras, entre outros minérios, estão no centro de uma das disputas mais acirradas do século 21. A comentarista fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!