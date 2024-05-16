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TikTok proibido nos EUA? Entenda a polêmica!

Ouça os comentários de Paula Favarato

Publicado em 16 de Maio de 2024 às 17:16

Publicado em 

16 mai 2024 às 17:16
TikTok
TikTok Crédito: Pixabay
O presidente dos EUA, Joe Biden, sancionou no último mês um projeto de lei que determina a proibição do TikTok. Com isso, a ByteDance terá 270 dias (até meados de janeiro) para encontrar um comprador para a operações do TikTok no país. Esse prazo poderá ser renovado por mais 90 dias. Caso contrário, a rede social terá que deixar o mercado americano. Este é o tema em destaque nesta edição de "O Mundo Cotidiano", com a comentarista Paula Favarato. Ouça a conversa completa!
O Mundo Cotidiano - 16-05-24

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