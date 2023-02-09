Terremoto mata mais de 16 mil na Turquia e Síria: como e por que acontecem?

O total de mortos na Turquia e na Síria devido ao terremoto de magnitude 7,8 da última segunda-feira (6) passou de 11 mil. O tremor ocorreu a 10 km da superfície, o que significa baixa profundidade e maior potencial de destruição, e o raio de alcance foi de 250 km. Foram mais de 90 réplicas. Apesar das dificuldades, crianças e famílias inteiras chegaram a ser retiradas dos escombros com vida. O drama deve continuar por algum tempo, uma vez que a Organização Mundial da Saúde prevê um número real de mortes muito maior. Nesta edição do Mundo Cotidiano, a professora de geografia Paula Favarato explica como e por que os terremotos acontecem. Por que aconteceu com tanta gravidade entre a Turquia e a Síria? O Brasil tem risco de sofrer com terremotos? Ouça a conversa completa!
O Mundo Cotidiano - 09-02-23