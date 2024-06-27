Tentativa de golpe: o que ocorre na Bolívia?

A tentativa de golpe de Estado na Bolívia na quarta-feira (26) gerou reação no governo brasileiro e no Congresso. O golpe não se concretizou. A tentativa de golpe na Bolívia é a segunda em cinco anos e foi arquitetada pelo general Juan José Zúñiga. Ele acabou sendo preso e acusou o presidente Luis Arce a orquestrar o ato. Tropas golpistas chegaram a mobilizar tanques nas ruas. Nesta edição de O Mundo Cotidiano, a comentarista Paula Favarato fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
O Mundo Cotidiano - 27-06-24