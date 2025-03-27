"Tarifaço" de Trump e os impactos para o Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a criticar nesta semana as tarifas impostas pelo governo de Donald Trump que prejudicam os setores de aço e alumínio no Brasil. Em entrevista no Japão, Lula afirmou que taxará produtos americanos se o recurso do Brasil à Organização Mundial do Comércio (OMC) não resolver a situação. Até o momento, o governo brasileiro não adotou medidas de retaliação e abriu uma negociação com autoridades americanas. Nesta edição de O Mundo Cotidiano, a comentarista Paula Favarato fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!