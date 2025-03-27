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"Tarifaço" de Trump e os impactos para o Brasil

Ouça os comentários de Paula Favarato

Publicado em 27 de Março de 2025 às 17:24

Publicado em 

27 mar 2025 às 17:24
O presidente dos Estados Unidos Donald Trump
O presidente dos Estados Unidos Donald Trump Crédito: Reprodução | The White House
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a criticar nesta semana as tarifas impostas pelo governo de Donald Trump que prejudicam os setores de aço e alumínio no Brasil. Em entrevista no Japão, Lula afirmou que taxará produtos americanos se o recurso do Brasil à Organização Mundial do Comércio (OMC) não resolver a situação. Até o momento, o governo brasileiro não adotou medidas de retaliação e abriu uma negociação com autoridades americanas. Nesta edição de O Mundo Cotidiano, a comentarista Paula Favarato fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
O Mundo Cotidiano - 27-03-25

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