"Tarifaço" de Trump: além da economia, entenda os impactos geopolíticos

O "tarifaço" é o assunto no noticário global! As tarifas de 104% dos Estados Unidos contra a China começam a valer nesta semana, após o país asiático não desistir da retaliação aos EUA dentro do prazo estabelecido pelo presidente Donald Trump — que era até as 13h da terça-feira (8). Esse novo capítulo do "tarifaço global" dos EUA começou no último dia 2 de abril, quando Trump anunciou taxas de importação sobre 180 países de todo o mundo. A Ásia foi o continente que recebeu as maiores tarifas. A taxa anunciada por Trump para a China no dia foi de 34%, o que faria com que os produtos chineses fossem taxados pelos EUA em 54%, no total. Nesta edição de O Mundo Cotidiano, a comentarista Paula Favarato fala sobre os impactos do "tarifaço" na geopolítica mundial. Ouça a conversa completa!