Talibã pede para entrar no grupo dos Brics; entenda

Nesta edição de O Mundo Cotidiano, a comentarista Paula Favarato traz como destaque a notícia que o grupo radical islâmico Talibã pediu à Rússia para fazer parte dos Brics, o bloco dos grandes países em desenvolvimento. Pela história, os Brics é uma parceria entre cinco das maiores economias emergentes do mundo: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Fazem parte do grupo os dois países mais populosos do mundo, Índia e China, cada um com 1,4 bilhão de habitantes – o Brasil está em sétimo na lista, com 203 milhões, a Rússia em nono com 143 milhões, e a África do Sul em 25º, com 59 milhões. No total, o BRICS tem uma população de cerca de 3,2 bilhões de pessoas. Em termos de dimensões territoriais, no grupo estão o maior país do mundo (Rússia, com 17,1 milhões de km²), o terceiro maior (China, 9,6 milhões de km²), o quinto (Brasil, com 8,5 milhões de km²) e o sétimo (Índia, 3,2 milhões de km²). A África do Sul é o 24º na lista, com 1,2 milhão de km². Ouça a conversa completa!