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Sudão: "guerra esquecida" já deslocou 8,6 milhões de pessoas

Ouça os comentários de Paula Favarato

Publicado em 15 de Agosto de 2024 às 17:16

Publicado em 

15 ago 2024 às 17:16
Sudão vive cenário de caos há dez dias, com escassez de alimentos, água potável, remédios e combustível
Em 2023: Sudão vive cenário de caos, com escassez de alimentos, água potável, remédios e combustível Crédito: Redes sociais
Nesta edição de O Mundo Cotidiano, a comentarista Paula Favarato traz como destaque a notícia que um ano após o início de uma sangrenta disputa entre dois generais, o Sudão vive “uma das maiores e mais desafiadoras crises humanitárias e de deslocamento do mundo”, com milhões de pessoas desalojadas, segundo uma porta-voz do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (Acnur). Cerca de 40% da população também enfrenta grave insegurança alimentar e centenas de milhares crianças sofrem de desnutrição aguda, de acordo com a ONU. As informações são de "O Globo". Ouça a conversa completa!
O Mundo Cotidiano - 15-08-24

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