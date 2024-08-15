Sudão: "guerra esquecida" já deslocou 8,6 milhões de pessoas

Nesta edição de O Mundo Cotidiano, a comentarista Paula Favarato traz como destaque a notícia que um ano após o início de uma sangrenta disputa entre dois generais, o Sudão vive “uma das maiores e mais desafiadoras crises humanitárias e de deslocamento do mundo”, com milhões de pessoas desalojadas, segundo uma porta-voz do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (Acnur). Cerca de 40% da população também enfrenta grave insegurança alimentar e centenas de milhares crianças sofrem de desnutrição aguda, de acordo com a ONU. As informações são de "O Globo". Ouça a conversa completa!