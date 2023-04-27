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O Mundo Cotidiano

Shein produzindo no Brasil: os motivos que impactam na atratividade comercial

A análise da é da comentarista Paula Favarato

Publicado em 27 de Abril de 2023 às 17:40

Publicado em 

27 abr 2023 às 17:40
Shein
Shein Crédito: Divulgação
A varejista de moda chinesa Shein anunciou que vai começar a fabricar suas roupas no Brasil, em um investimento que pode gerar 100 mil empregos em três anos. Inicialmente, deve gastar R$ 750 milhões para fornecer tecnologias e treinamento a fabricantes têxteis brasileiros. O anúncio acontece em meio a pressão de concorrentes locais e do governo para que as empresas chinesas paguem os mesmos impostos que as brasileiras. A marca chinesa de fast-fashion vende hoje para mais de 150 países e é abastecida principalmente por 3 mil fornecedores da província de Guangdong, no sul da China.
Mas, recentemente, tem procurado diversificar sua produção para depender menos de produtores chineses. Nesta edição de O Mundo Cotidiano, a comentarista Paula Favarato analisa esse cenário do mundo globalizado e os motivos que levam a atratividade industrial para que uma empresa se instale em novos centros. Ouça a conversa completa!
O Mundo Cotidiano - 27-04-23

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