Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

O Mundo Cotidiano

Serviço de espionagem: como funciona e por que ajudam os governos?

Quem explica é a comentarista Paula Favarato

Publicado em 16 de Fevereiro de 2023 às 17:31

Publicado em 

16 fev 2023 às 17:31
O Pentágono, a sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, localizado no condado de Arlington, Virgínia
O Pentágono, a sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, localizado no condado de Arlington, Virgínia Crédito: Pixabay
A presença de objetos voadores sobre o espaço aéreo dos Estados Unidos tem chamado a atenção das autoridades mundiais e da população em geral. A origem é desconhecida e por isso o efeito natural é a curiosidade. O Pentágono informou que um dos objetos passou perto de instalações militares, o que pode representar uma potencial ferramenta de vigilância. A espionagem, aliás, tornou-se muito importante na Guerra Fria. A atividade ligava-se diretamente à necessidade que as superpotências tinham de saber detalhes sobre as novas conquistas tecnológicas do adversário. Mas o que foi a Guerra Fria e como ainda influencia a história? Nesta edição do Mundo Cotidiano, a professora de Geografia Paula Favarato explica sobre a espionagem e o que os objetos voadores podem representar. Ouça a conversa completa!
O Mundo Cotidiano - 16-02-23

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cartórios - 02/06/2026
Ferrovia, linha de trem
EF 118: burocracia não pode ser uma pedra no caminho da ferrovia
Editais e Avisos - 02/06/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados