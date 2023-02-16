Serviço de espionagem: como funciona e por que ajudam os governos?

A presença de objetos voadores sobre o espaço aéreo dos Estados Unidos tem chamado a atenção das autoridades mundiais e da população em geral. A origem é desconhecida e por isso o efeito natural é a curiosidade. O Pentágono informou que um dos objetos passou perto de instalações militares, o que pode representar uma potencial ferramenta de vigilância. A espionagem, aliás, tornou-se muito importante na Guerra Fria. A atividade ligava-se diretamente à necessidade que as superpotências tinham de saber detalhes sobre as novas conquistas tecnológicas do adversário. Mas o que foi a Guerra Fria e como ainda influencia a história? Nesta edição do Mundo Cotidiano, a professora de Geografia Paula Favarato explica sobre a espionagem e o que os objetos voadores podem representar. Ouça a conversa completa!