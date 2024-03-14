Saiba quais países detém bombas atômicas

Nesta edição de "O Mundo Cotidiano", a comentarista Paula Favarato fala sobre um tema que tem tudo a ver com cinema e geopolítica: bombas atômicas. A temática voltou a ficar em alta na segunda metade de 2023, com o lançamento do filme Oppenheimer, que retrata o desenvolvimento do Projeto Manhattan, no Novo México — que tinha como objetivo a criação das primeiras bombas atômicas da história.
No último domingo (10), o longa dirigido por Christopher Nolan venceu a categoria "melhor filme" do Oscar 2024, o que fez com que a temática voltasse a repercutir. Além do projeto dos anos 1940 nos Estados Unidos da América, outros países também detém acervos de bombas nucleares e é sobre isso que a professora de geopolítica fala neste encontro. Ouça a conversa completa!
O Mundo Cotidiano - 14-03-24