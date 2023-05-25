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Rússia x Ucrânia: em que ponto estamos da Guerra?

Ouça a explicação completa da comentarista Paula Favarato

Publicado em 25 de Maio de 2023 às 17:31

Publicado em 

25 mai 2023 às 17:31
Protesto contra a guerra iniciada pela Rússia na Ucrânia
Protesto contra a guerra iniciada pela Rússia na Ucrânia Crédito: Pexels
Iniciada em fevereiro de 2022, a Guerra da Ucrânia vem registrando poucos avanços de lado e lado nos últimos meses e continua sem perspetiva para acabar. Numa tentativa de conter o conflito que impacta a economia global, vários países apresentaram propostas de paz, mas nenhuma conseguiu êxito até agora. As iniciativas voltarão a ser discutidas em Hiroshima, no Japão, durante a cúpula do G7, grupo que reúne algumas das principais economias mundiais. Nesta edição de O Mundo Cotidiano, a comentarista Paula Favarato atualiza a situação do conflito. Ouça a conversa completa!
O Mundo Cotidiano - 25-05-23

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