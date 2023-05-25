Rússia x Ucrânia: em que ponto estamos da Guerra?

Iniciada em fevereiro de 2022, a Guerra da Ucrânia vem registrando poucos avanços de lado e lado nos últimos meses e continua sem perspetiva para acabar. Numa tentativa de conter o conflito que impacta a economia global, vários países apresentaram propostas de paz, mas nenhuma conseguiu êxito até agora. As iniciativas voltarão a ser discutidas em Hiroshima, no Japão, durante a cúpula do G7, grupo que reúne algumas das principais economias mundiais. Nesta edição de O Mundo Cotidiano, a comentarista Paula Favarato atualiza a situação do conflito. Ouça a conversa completa!