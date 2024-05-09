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O Mundo Cotidiano

Rio Grande do Sul e a geopolítica: estamos diante de eventos climáticos extremos?

Ouça as análises da comentarista Paula Favarato

Publicado em 09 de Maio de 2024 às 16:46

Publicado em 

09 mai 2024 às 16:46
Vias alagadas após fortes chuvas no Rio Grande do Sul
Vias alagadas após fortes chuvas no Rio Grande do Sul Crédito: Divulgação / Governo do RS
Nesta edição de "O Mundo Cotidiano", a comentarista Paula Favarato traz como destaque o cenário de eventos climáticos no Rio Grande do Sul. O Estado chegou nesta quinta-feira (9) à marca de 107 pessoas mortas em decorrência das chuvas que atingem o estado. A quantidade de óbitos foi informada pela Defesa Civil estadual pela manhã, no boletim divulgado às 9h. A tragédia tem sido comparada ao furacão Katrina, que em 2005 destruiu a região metropolitana de Nova Orleans, na Lousiana (EUA), atingiu outros quatro estados norte-americanos e causou mais de mil mortes. Ouça a conversa completa!
O Mundo Cotidiano - 09-05-24

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