Rio Grande do Sul e a geopolítica: estamos diante de eventos climáticos extremos?

Nesta edição de "O Mundo Cotidiano", a comentarista Paula Favarato traz como destaque o cenário de eventos climáticos no Rio Grande do Sul. O Estado chegou nesta quinta-feira (9) à marca de 107 pessoas mortas em decorrência das chuvas que atingem o estado. A quantidade de óbitos foi informada pela Defesa Civil estadual pela manhã, no boletim divulgado às 9h. A tragédia tem sido comparada ao furacão Katrina, que em 2005 destruiu a região metropolitana de Nova Orleans, na Lousiana (EUA), atingiu outros quatro estados norte-americanos e causou mais de mil mortes. Ouça a conversa completa!