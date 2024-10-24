Reunião da cúpula do Brics: tudo o que rolou no encontro!

Os líderes dos países-membros e observadores do Brics posaram para a tradicional foto no último dia da cúpula do bloco, na quinta-feira (24). Neste ano, o evento foi realizado em Kazan, na Rússia, e teve o presidente russo Vladimir Putin em evidência, o presidente venezuelano Nicolás Maduro sendo barrado pelo Brasil e discussões por ampliação do bloco econômico. Os líderes dos países-membros e observadores do Brics posaram para a tradicional foto no último dia da cúpula do bloco, nesta quinta-feira (24). Neste ano, o evento foi realizado em Kazan, na Rússia, e teve o presidente russo Vladimir Putin em evidência, o presidente venezuelano Nicolás Maduro sendo barrado pelo Brasil e discussões por ampliação do bloco econômico. Nesta edição de O Mundo Cotidiano, a comentarista Paula Favarato fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!