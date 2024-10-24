Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

O Mundo Cotidiano

Reunião da cúpula do Brics: tudo o que rolou no encontro!

Ouça os comentários de Paula Favarato

Publicado em 24 de Outubro de 2024 às 17:59

Publicado em 

24 out 2024 às 17:59
Brics
Brics Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Os líderes dos países-membros e observadores do Brics posaram para a tradicional foto no último dia da cúpula do bloco, na quinta-feira (24). Neste ano, o evento foi realizado em Kazan, na Rússia, e teve o presidente russo Vladimir Putin em evidência, o presidente venezuelano Nicolás Maduro sendo barrado pelo Brasil e discussões por ampliação do bloco econômico. Os líderes dos países-membros e observadores do Brics posaram para a tradicional foto no último dia da cúpula do bloco, nesta quinta-feira (24). Neste ano, o evento foi realizado em Kazan, na Rússia, e teve o presidente russo Vladimir Putin em evidência, o presidente venezuelano Nicolás Maduro sendo barrado pelo Brasil e discussões por ampliação do bloco econômico. Nesta edição de O Mundo Cotidiano, a comentarista Paula Favarato fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
O Mundo Cotidiano - 24-10-24

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Maycon Milagre da Cruz, de 35 anos, o menino Jorge Teixeira da Silva, de 2 anos, e Jeorgia Karolina Teixeira da Silva, de 31 anos
Pais suspeitos de tortura, estupro e morte do filho de 2 anos vão a júri no ES
Atividades capacitadoras mostram os bastidores de exposições
Museu Vale abre inscrições para curso gratuito sobre montagem de exposições em Vitória
Lançamentos de junho
25 lançamentos de beleza de junho de 2026 que você precisa ver

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados