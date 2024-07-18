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O Mundo Cotidiano

Relembre os atentados diretos contra candidatos e presidentes dos EUA

Ouça os comentários de Paula Favarato

Publicado em 18 de Julho de 2024 às 17:30

Publicado em 

18 jul 2024 às 17:30
O ex-presidente dos Estados Unidos e candidato republicano à presidência, Donald Trump, com sangue no rosto e na orelha, após ser alvo de atirador em comício
O ex-presidente dos Estados Unidos e candidato republicano à presidência, Donald Trump, com sangue no rosto e na orelha, após ser alvo de atirador em comício Crédito: GENE J. PUSKAR
Nesta edição de "O Mundo Cotidiano", a comentarista Paula Favarato repercute o atentado contra Trump no último sábado (13) e relembra outras ocasiões em que presidentes eleitos e candidatos a presidente dos Estados Unidos sofreram atentados diretos. Um dos eventos com grande repercussão foi o assassinato do presidente John Kennedy, no dia 22 de novembro de 1963. A professora de geopolítica também analisa como esses eventos contribuem para a visibilidade dos candidatos. Ouça a conversa completa!
O Mundo Cotidiano - 18-07-24

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