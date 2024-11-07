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Relações com Brasil, imigração e economia: os impactos da vitória de Trump na geopolítica

Quem explica é a comentarista Paula Favarato!

Publicado em 07 de Novembro de 2024 às 17:20

Publicado em 

07 nov 2024 às 17:20
Bandeira dos EUA
Bandeira dos EUA Crédito: Pexels
Analistas políticos consideram que a vitória de Donald Trump, nos Estados Unidos, vai ter impactos em um mundo repleto de desafios. Reportagem de "O Globo" aponta, por exemplo, que com a volta do ex-presidente e candidato republicano Donald Trump à Casa Branca, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva avalia que os Estados Unidos devem ficar mais protecionistas e se preocupa pela ligação dele com o bolsonarismo. Aos 78 anos, o bilionário passa a ser o presidente mais velho da história americana ao derrotar a vice-presidente democrata Kamala Harris. Este é o destaque da comentarista Paula Favarato, em O Mundo Cotidiano. Ouça a conversa completa!
CBN O Mundo Cotidiano - 07-11-24

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