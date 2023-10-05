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Regime de exceção: a questão carcerária e o combate à violência em El Salvador

As explicações são da comentarista Paula Favarato

Publicado em 05 de Outubro de 2023 às 18:13

Publicado em 

05 out 2023 às 18:13
Bandeira de El Salvador
Bandeira de El Salvador Crédito: Pixabay
Nesta edição de O Mundo Cotidiano, a comentarista Paula Favarato traz como destaque a questão carcerária e o combate à violência em El Salvador. O país, mesmo sendo o menor da América Central, já foi conhecido como a capital do homicídio no hemisfério e possui a maior taxa de detentos do mundo. Em março de 2022, o país chegou a adotar um regime de exceção por um mês para tentar frear ações de gangues que contribuíam para o aumento no número de assassinatos. Ouça a conversa completa!
O Mundo Cotidiano - 05-10-23

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