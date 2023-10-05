Regime de exceção: a questão carcerária e o combate à violência em El Salvador

Nesta edição de O Mundo Cotidiano, a comentarista Paula Favarato traz como destaque a questão carcerária e o combate à violência em El Salvador. O país, mesmo sendo o menor da América Central, já foi conhecido como a capital do homicídio no hemisfério e possui a maior taxa de detentos do mundo. Em março de 2022, o país chegou a adotar um regime de exceção por um mês para tentar frear ações de gangues que contribuíam para o aumento no número de assassinatos. Ouça a conversa completa!