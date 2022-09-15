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O Mundo Cotidiano

Refugiados pelo mundo: entenda a situação de ucranianos e sírios

As explicações são da comentarista Paula Favarato

Publicado em 15 de Setembro de 2022 às 18:38

Publicado em 

15 set 2022 às 18:38
Edifício destruído após um ataque com foguete na cidade de Kiev, na Ucrânia
Edifício destruído após um ataque com foguete na cidade de Kiev, na Ucrânia Crédito: EMILIO MORENATTI/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO
Nesta edição de O Mundo Cotidiano, Paula Favarato traz como destaque o tema refugiados pelo mundo. Com destaque para a situação de ucranianos e sírios. Ouça a conversa completa!
O Mundo Cotidiano - 15-09-22

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