Refugiados pelo mundo: entenda a situação de ucranianos e sírios

Nesta edição de O Mundo Cotidiano, Paula Favarato traz como destaque o tema refugiados pelo mundo. Com destaque para a situação de ucranianos e sírios. Ouça a conversa completa!
O Mundo Cotidiano - 15-09-22
Publicado em 15 de Setembro de 2022 às 18:38
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