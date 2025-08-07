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O Mundo Cotidiano

Recorde os 80 anos da bomba de Hiroshima

Ouça os comentários de Paula Favarato

Publicado em 07 de Agosto de 2025 às 17:52

Publicado em 

07 ago 2025 às 17:52
Bombardeio na cidade de Hiroshima em 1945
Bombardeio na cidade de Hiroshima em 1945 Crédito: Getty Images
O Japão recordou na quarta-feira (6) os 80 anos do lançamento da bomba atômica sobre Hiroshima, que até hoje ainda é motivo de forte estigmatização contra os sobreviventes do horror do ataque nuclear. Em 6 de agosto de 1945, os Estados Unidos lançaram uma bomba atômica sobre a cidade de Hiroshima, matando cerca de 140 mil pessoas. Três dias depois, uma bomba semelhante atingiu Nagasaki, causando a morte de aproximadamente 74 mil pessoas. Esses dois ataques, que aceleraram o fim da Segunda Guerra Mundial, são os únicos casos na história em que armas nucleares foram usadas em tempos de guerra. As informações são do "G1". Ouça a conversa completa!
O Mundo Cotidiano - 07-08-25

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