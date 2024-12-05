Quais são e o que têm as maiores economias do mundo em 2024!

Os Estados Unidos continuam sendo a principal economia do mundo e devem fechar 2024 com o Produto Interno Bruto (PIB) real de US$ 29,16 trilhões, segundo projeção do Fundo Monetário Internacional (FMI). A China aparece logo em seguida, com PIB real de US$ 18,27 trilhões. A sequência é seguida por Alemanha (4,7 tri), Japão (4,07 tri) e Índia (3,88 tri). O Brasil aparece em 10º lugar, 2,18 tri. Nesta edição de O Mundo Cotidiano, a comentarista Paula Favarato fala sobre o assunto. Quais são as características econômicos e políticas dos países mais "ricos" do mundo? Ouça a conversa completa!
O Mundo Cotidiano - 05-12-24