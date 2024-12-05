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O Mundo Cotidiano

Quais são e o que têm as maiores economias do mundo em 2024!

Ouça os comentários de Paula Favarato

Publicado em 05 de Dezembro de 2024 às 18:27

Publicado em 

05 dez 2024 às 18:27
(BBC) Bandeira dos Estados Unidos em frente à Casa Branca
Crédito: Getty Images
Os Estados Unidos continuam sendo a principal economia do mundo e devem fechar 2024 com o Produto Interno Bruto (PIB) real de US$ 29,16 trilhões, segundo projeção do Fundo Monetário Internacional (FMI). A China aparece logo em seguida, com PIB real de US$ 18,27 trilhões. A sequência é seguida por Alemanha (4,7 tri), Japão (4,07 tri) e Índia (3,88 tri). O Brasil aparece em 10º lugar, 2,18 tri. Nesta edição de O Mundo Cotidiano, a comentarista Paula Favarato fala sobre o assunto. Quais são as características econômicos e políticas dos países mais "ricos" do mundo? Ouça a conversa completa!
O Mundo Cotidiano - 05-12-24

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