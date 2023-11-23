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O Mundo Cotidiano

Quais são as grandes guerras em curso no mundo: o caso da Somália

Ouça as análises da comentarista Paula Favarato

Publicado em 23 de Novembro de 2023 às 18:18

Publicado em 

23 nov 2023 às 18:18
Somália
Somália Crédito: Pexels
Nesta edição de O Mundo Cotidiano, a comentarista Paula Favarato traz como destaque que junto à guerra entre Israel e o Hamas na Faixa de Gaza e à invasão russa contra a Ucrânia, que completará dois anos em fevereiro de 2024, conflitos armados em grande escala estão acontecendo neste momento em outras partes do mundo. É o caso da Somália. Além de conflitos internos, a região enfrenta a neopirataria e estão passando por uma seca absurdamente grande. As populações mais atingidas estão em Bay e Bakool, no sudoeste da Somália, e entre os deslocados que fugiram para Mogadíscio. Estima-se que o número de descolados por conta da crise seja de 3,8 milhões de pessoas, um recorde. Ouça a conversa completa!
O Mundo Cotidiano - 23-11-23

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