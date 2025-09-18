Protestos pelo mundo: entenda a revolução da "geração Z" no Nepal

Nesta edição de O Mundo Cotidiano, a comentarista Paula Favarato traz como destaque a notícia que, nos últimos dias, o Nepal presenciou, uma fulminante revolta da "Geração Z" contra o governo, motivada pelo contraste entre a ostentação de políticos e a pobreza da população. O bloqueio de redes sociais foi visto como a gota d'água para uma revolta sem precedentes no país. A onda de protestos que mergulhou o país no caos gerou imagens históricas na capital, Katmandu. Durante as manifestações, prédios governamentais e casas de ministros foram incendiados. Em cenas brutais, autoridades do governo foram arrastadas pela multidão e agredidas. A desigualdade social é um dos principais pontos de descontentamento dos jovens nepaleses que levaram milhares de pessoas às ruas. As informações são do "G1". Ouça a conversa completa!