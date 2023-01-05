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Protestos na Bolívia: país tem filas quilométricas de caminhões; entenda

Quem explica é a comentarista Paula Favarato

Publicado em 05 de Janeiro de 2023 às 17:41

Publicado em 

05 jan 2023 às 17:41
Protestos na Bolívia
Protestos na Bolívia Crédito: Manuel Claure/Reuters
Dezenas de caminhões de transporte pesado ficaram parados nas estradas da região boliviana de Santa Cruz na terça-feira (3), em mais um dia de protestos contra a prisão do governador local, Luis Camacho. Ele é acusado de ser o responsável pela deposição do ex-presidente Evo Morales em 2019. O departamento, que faz fronteira com Brasil e Paraguai, há seis dias, registra manifestações que levaram a confrontos com a polícia após a prisão do governador Luis Camacho. A capital regional está cercada pelo fechamento das estradas que a conectam ao resto do país e ao exterior. Bloqueios com pneus, galhos e pedras deixaram filas intermináveis de veículos de carga em diversas estradas da vasta planície tropical. Quem explica é a comentarista Paula Favarato nesta edição do O Mundo Cotidiano. Ouça a conversa completa!
O Mundo Cotidiano - 05-01-23

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