Protestos na Bolívia: país tem filas quilométricas de caminhões; entenda

Dezenas de caminhões de transporte pesado ficaram parados nas estradas da região boliviana de Santa Cruz na terça-feira (3), em mais um dia de protestos contra a prisão do governador local, Luis Camacho. Ele é acusado de ser o responsável pela deposição do ex-presidente Evo Morales em 2019. O departamento, que faz fronteira com Brasil e Paraguai, há seis dias, registra manifestações que levaram a confrontos com a polícia após a prisão do governador Luis Camacho. A capital regional está cercada pelo fechamento das estradas que a conectam ao resto do país e ao exterior. Bloqueios com pneus, galhos e pedras deixaram filas intermináveis de veículos de carga em diversas estradas da vasta planície tropical. Quem explica é a comentarista Paula Favarato nesta edição do O Mundo Cotidiano. Ouça a conversa completa!