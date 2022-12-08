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Presidente do Peru é destituído e preso; entenda a crise

Quem fala sobre o assunto é a comentarista Paula Favarato

Publicado em 08 de Dezembro de 2022 às 18:26

Publicado em 

08 dez 2022 às 18:26
Peru
Peru Crédito: Pixabay
O presidente do Peru, Pedro Castillo, tentou fechar o Congresso na última quarta-feira (7), mas foi destituído pelo Legislativo e preso logo em seguida, agravando ainda mais a crise política em um país que teve cinco presidentes nos últimos cinco anos. Dina Boluarte, que era a vice-presidente de Pedro Castillo, assumiu a presidência do país e, assim, tornou-se a primeira mulher a liderar o país. Quem explica o contexto do país é Paula Favarato nesta edição do O Mundo Cotidiano. Ouça a conversa completa!
O Mundo Cotidiano - 08-12-22

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