Presidente do Peru é destituído e preso; entenda a crise

O presidente do Peru, Pedro Castillo, tentou fechar o Congresso na última quarta-feira (7), mas foi destituído pelo Legislativo e preso logo em seguida, agravando ainda mais a crise política em um país que teve cinco presidentes nos últimos cinco anos. Dina Boluarte, que era a vice-presidente de Pedro Castillo, assumiu a presidência do país e, assim, tornou-se a primeira mulher a liderar o país. Quem explica o contexto do país é Paula Favarato nesta edição do O Mundo Cotidiano. Ouça a conversa completa!