Presidente do Equador dissolve Parlamento e convoca novas eleições

Nesta edição de O Mundo Cotidiano, o tema em destaque são as movimentações em torno do Equador. O presidente do país, Guillermo Lasso, dissolveu na quarta-feira (17) a Assembleia Nacional do país e convocou novas eleições. A decisão ocorre um dia depois de os deputados realizarem a primeira audiência do processo de impeachment que Lasso enfrenta, o primeiro contra um presidente na história recente do Equador.
Por decreto publicado em caráter de urgência e com efeito imediato, o líder equatoriano determinou por exemplo, a dissolução da Assembleia Nacional (o Congresso do país) "por grave crise política e comoção interna"; que o Conselho Nacional Eleitoral do Equador convoque novas eleições gerais nos próximos sete dias; o fim imediato do mandato de todos os deputados. A comentarista Paula Favarato fala sobre o contexto do país. Ouça a conversa completa!
O Mundo Cotidiano - 18-05-23