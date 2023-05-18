Presidente do Equador dissolve Parlamento e convoca novas eleições

Nesta edição de O Mundo Cotidiano, o tema em destaque são as movimentações em torno do Equador. O presidente do país, Guillermo Lasso, dissolveu na quarta-feira (17) a Assembleia Nacional do país e convocou novas eleições. A decisão ocorre um dia depois de os deputados realizarem a primeira audiência do processo de impeachment que Lasso enfrenta, o primeiro contra um presidente na história recente do Equador.