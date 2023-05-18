Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

O Mundo Cotidiano

Presidente do Equador dissolve Parlamento e convoca novas eleições

Entenda a situação com a comentarista Paula Favarato

Publicado em 18 de Maio de 2023 às 17:45

Publicado em 

18 mai 2023 às 17:45
Equador
Equador Crédito: Pixabay
Nesta edição de O Mundo Cotidiano, o tema em destaque são as movimentações em torno do Equador. O presidente do país, Guillermo Lasso, dissolveu na quarta-feira (17) a Assembleia Nacional do país e convocou novas eleições. A decisão ocorre um dia depois de os deputados realizarem a primeira audiência do processo de impeachment que Lasso enfrenta, o primeiro contra um presidente na história recente do Equador.
Por decreto publicado em caráter de urgência e com efeito imediato, o líder equatoriano determinou por exemplo, a dissolução da Assembleia Nacional (o Congresso do país) "por grave crise política e comoção interna"; que o Conselho Nacional Eleitoral do Equador convoque novas eleições gerais nos próximos sete dias; o fim imediato do mandato de todos os deputados. A comentarista Paula Favarato fala sobre o contexto do país. Ouça a conversa completa!
O Mundo Cotidiano - 18-05-23

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Base 27
Base 27 faz rodada de negócios para conectar startups, empresas e investidores
Caso aconteceu no domingo (31) no bairro Interlagos
Idoso de 70 anos é detido por dirigir sob efeito de álcool em Linhares
A patarela, também conhecida como patadestre, será oinstalada em Domingos Martins
Domingos Martins ganha 'patarela' para proteção de animais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados