Por que Trump restringiu a entrada de cidadãos de 19 países nos EUA?

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou na quarta-feira (4), uma proclamação que restringe a entrada de cidadãos de 19 países nos EUA. De acordo com o documento divulgado pela Casa Branca, 12 enfrentam um bloqueio total e outras 7 restrições parciais. Segundo o documento, as restrições visam proteger seus cidadãos de ataques terroristas e outras ameaças à segurança nacional ou pública. A maioria das nações da lista enfrenta conflitos ou crises humanitárias.

Os países afetados pelo bloqueio total são: Afeganistão, Chade, Congo, Eritreia, Guiné Equatorial, Haiti, Irã, Iêmen, Líbia, Mianmar, Somália, Sudão. Já aqueles que enfrentam restrições parciais de viagem são: Burundi, Cuba, Laos, Serra Leoa, Togo, Turcomenistão e Venezuela. Trump lista, para cada país, o motivo que levou à decisão. A maioria inclui uma taxa alta de permanência nos EUA após o vencimento do visto e a existência de conflitos no território. Nesta edição de O Mundo Cotidiano, a comentarista Paula Favarato fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!