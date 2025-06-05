Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

O Mundo Cotidiano

Por que Trump restringiu a entrada de cidadãos de 19 países nos EUA?

Ouça os comentários de Paula Favarato

Publicado em 05 de Junho de 2025 às 17:49

Publicado em 

05 jun 2025 às 17:49
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump Crédito: JACQUELYN MARTIN/AP
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou na quarta-feira (4), uma proclamação que restringe a entrada de cidadãos de 19 países nos EUA. De acordo com o documento divulgado pela Casa Branca, 12 enfrentam um bloqueio total e outras 7 restrições parciais. Segundo o documento, as restrições visam proteger seus cidadãos de ataques terroristas e outras ameaças à segurança nacional ou pública. A maioria das nações da lista enfrenta conflitos ou crises humanitárias.
Os países afetados pelo bloqueio total são: Afeganistão, Chade, Congo, Eritreia, Guiné Equatorial, Haiti, Irã, Iêmen, Líbia, Mianmar, Somália, Sudão. Já aqueles que enfrentam restrições parciais de viagem são: Burundi, Cuba, Laos, Serra Leoa, Togo, Turcomenistão e Venezuela. Trump lista, para cada país, o motivo que levou à decisão. A maioria inclui uma taxa alta de permanência nos EUA após o vencimento do visto e a existência de conflitos no território. Nesta edição de O Mundo Cotidiano, a comentarista Paula Favarato fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
O Mundo Cotidiano - 05-06-25

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

​Obra na Avenida João Mendes vai reorganizar trânsito na região de Santa Mônica
Avenida entre Santa Mônica e Coqueiral de Itaparica será modernizada em Vila Velha
Viatura Polícia Militar
ES registra menor número de homicídios dos últimos 30 anos em maio
Estudantes de escolas municipais participam de programa de inovação
Estudantes do ES vão receber bolsa para programa de tecnologia e inovação

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados