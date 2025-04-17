Por que ex-primeira-dama do Peru recebeu asilo do Brasil? Entenda!

Condenada a 15 anos de prisão no Peru, a ex-primeira-dama do país Nadine Heredia, esposa do ex-presidente Ollanta Humala, embarcou nesta semana para o Brasil após obter um salvo-conduto do governo peruano para se refugiar no país. O Ministério das Relações Exteriores confirmou em nota, na quarta-feira (16), que o Brasil concedeu asilo diplomático à ex-primeira-dama. Ambos foram condenados por lavagem de dinheiro de empreiteiras brasileiras – Humala está preso pelo crime. Nesta edição de O Mundo Cotidiano, a comentarista Paula Favarato fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
O Mundo Cotidiano - 17-04-25