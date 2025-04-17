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O Mundo Cotidiano

Por que ex-primeira-dama do Peru recebeu asilo do Brasil? Entenda!

Ouça a conversa com a comentarista Paula Favarato

Publicado em 17 de Abril de 2025 às 17:39

Publicado em 

17 abr 2025 às 17:39
Palácio Itamaraty, sede do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, em Brasília
Palácio Itamaraty, sede do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, em Brasília Crédito: Reprodução/Divulgação
Condenada a 15 anos de prisão no Peru, a ex-primeira-dama do país Nadine Heredia, esposa do ex-presidente Ollanta Humala, embarcou nesta semana para o Brasil após obter um salvo-conduto do governo peruano para se refugiar no país. O Ministério das Relações Exteriores confirmou em nota, na quarta-feira (16), que o Brasil concedeu asilo diplomático à ex-primeira-dama. Ambos foram condenados por lavagem de dinheiro de empreiteiras brasileiras – Humala está preso pelo crime. Nesta edição de O Mundo Cotidiano, a comentarista Paula Favarato fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
O Mundo Cotidiano - 17-04-25

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