Por que as roupas são descartadas no deserto do Atacama?

O deserto do Atacama é conhecido por ser o maior e mais árido de todo o mundo. Mas também nesse cenário há sapatos, camisetas, casacos, vestidos, gorros, trajes de banho e até luvas que formam um "lixão" no local. Atualmente, o Atacama alcançou uma distinção menos maravilhosa: é uma das áreas de descarte de roupas que mais cresce no mundo, graças à rápida produção em massa de roupas baratas e elegantes, conhecidas como fast fashion (moda rápida) ou moda de baixo custo. Nesta edição de O Mundo Cotidiano, a comentarista Paula Favarato fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
O Mundo Cotidiano - 20-06-24