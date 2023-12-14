Por dentro das disputas territoriais em áreas marítimas no mundo

Nesta edição de O Mundo Cotidiano, a comentarista Paula Favarato traz como destaque a informação que o Mar do Sul da China é uma das regiões mais disputadas do mundo. A China se considera dona da maior parte da região, mas países vizinhos e os Estados Unidos não pensam o mesmo. Nas últimas duas décadas, Pequim ocupou uma série de recifes e atóis longe da sua costa, construindo instalações militares, incluindo pistas e portos. Os requerentes concorrentes, como as Filipinas, afirmam que tais ações infringem a sua soberania e violam o direito marítimo. Disputas como essas também acontecem em regiões como a Argentina. Ouça a conversa completa!