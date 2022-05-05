Por dentro da ONU: como funciona a organização e seu Conselho de Segurança

Nesta edição de O Mundo Cotidiano, Paula Favarato explica o que é e como funciona a Organização das Nações Unidas (ONU). Além disso, a professora também detalha o funcionamento do Conselho de Segurança. Ouça:
O Mundo Cotidiano - 05/05/2022
Publicado em 05 de Maio de 2022 às 18:51
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