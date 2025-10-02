Plano de paz para Gaza: o que está em discussão?

Os Estados Unidos divulgaram nesta semana um plano de encerrar a guerra na Faixa de Gaza. A proposta prevê a criação de um conselho internacional presidido por Donald Trump, anistia a integrantes do Hamas que entregarem as armas e a possibilidade da criação de um Estado palestino no futuro. No Brasil, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, afirmou na quarta-feira, 1º, que o governo brasileiro apoia o plano. Segundo Vieira, a proposta prevê pontos já defendidos pelo Brasil na ONU, como a libertação de reféns, o cessar-fogo imediato, a reconstrução de Gaza, o respeito aos direitos humanos e ajuda humanitária. As informações são do "G1". Nesta edição de O Mundo Cotidiano, a comentarista Paula Favarato fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!