Passando a limpo: França quer construir prisão na Amazônia? Entenda!

O anúncio da construção de um anexo de segurança máxima para traficantes e radicais islâmicos na parte amazônica da Guiana Francesa gerou protestos tem gerado moradores e autoridades locais. O anúncio foi feito pelo ministro da Justiça francês, Gérald Darmanin, durante uma visita à Guiana Francesa. A construção do presídio no território ultramarino está prevista desde 2017 e prevê 500 vagas para resolver a superlotação carcerária em Rémire-Montjoly, perto da capital. Mas a instalação não tinha objetivo de receber prisioneiros de segurança máxima da França continental. Nesta edição de O Mundo Cotidiano, a comentarista Paula Favarato fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!