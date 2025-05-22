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Passando a limpo: França quer construir prisão na Amazônia? Entenda!

Ouça os comentários de Paula Favarato

Publicado em 22 de Maio de 2025 às 17:43

Publicado em 

22 mai 2025 às 17:43
Amazônia compreende um conjunto de ecossistemas que envolve a bacia hidrográfica do Rio Amazonas, bem como a Floresta Amazônica.
Amazônia compreende um conjunto de ecossistemas que envolve a bacia hidrográfica do Rio Amazonas, bem como a Floresta Amazônica. Crédito: Divulgação/ Pexels
O anúncio da construção de um anexo de segurança máxima para traficantes e radicais islâmicos na parte amazônica da Guiana Francesa gerou protestos tem gerado moradores e autoridades locais. O anúncio foi feito pelo ministro da Justiça francês, Gérald Darmanin, durante uma visita à Guiana Francesa. A construção do presídio no território ultramarino está prevista desde 2017 e prevê 500 vagas para resolver a superlotação carcerária em Rémire-Montjoly, perto da capital. Mas a instalação não tinha objetivo de receber prisioneiros de segurança máxima da França continental. Nesta edição de O Mundo Cotidiano, a comentarista Paula Favarato fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
O Mundo Cotidiano - 22-05-25

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