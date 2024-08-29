ONU alerta para o aumento do nível do mar com o aquecimento das águas do Pacífico Sul

A Organização das Nações Unidas divulgou um alerta mundial com uma previsão sombria: o nível do mar deve subir de forma dramática nas próximas décadas, em consequência do aquecimento global. O problema é mais urgente no sul do Oceano Pacífico. Lá, o nível do mar subiu 15 cm nos últimos 30 anos. E é um risco à existência de nações inteiras. Os números são de um relatório da ONU, divulgado nesta terça-feira (27) no Fórum Anual das Ilhas do Pacífico, em Tonga – um país ameaçado.