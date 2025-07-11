O tarifaço de Trump e os impactos na geopolítica mundial!

O anúncio feito, na quarta-feira (09). pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de que pretende taxar importações de produtos brasileiros em 50% a partir de 1º de agosto, pegou de surpresa as associações comerciais dos principais setores afetados no Brasil. Após o comunicado da Casa Branca, entidades manifestaram preocupação com o impacto da medida sobre a economia, a produção e os empregos. Elas pedem que o governo evite uma escalada de tensões e defendem a negociação. No dia seguinte, o dólar abriu em forte alta de mais de 2% de aumento.