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O Mundo Cotidiano

O tarifaço de Trump e os impactos na geopolítica mundial!

Ouça os comentários de Paula Favarato

Publicado em 11 de Julho de 2025 às 09:12

Publicado em 

11 jul 2025 às 09:12
Donald Trump assinou dezenas de ordens executivas no primeiro dia de mandato
Donald Trump assinou dezenas de ordens executivas no primeiro dia de mandato Crédito: @WhiteHouse / X / Reprodução
O anúncio feito, na quarta-feira (09). pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de que pretende taxar importações de produtos brasileiros em 50% a partir de 1º de agosto, pegou de surpresa as associações comerciais dos principais setores afetados no Brasil. Após o comunicado da Casa Branca, entidades manifestaram preocupação com o impacto da medida sobre a economia, a produção e os empregos. Elas pedem que o governo evite uma escalada de tensões e defendem a negociação. No dia seguinte, o dólar abriu em forte alta de mais de 2% de aumento. 
Nesta edição de O Mundo Cotidiano, a comentarista Paula Favarato explica o assunto e os seus impactos na geopolítica mundial. Ouça a conversa completa!
O Mundo Cotidiano - 10-07-25

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