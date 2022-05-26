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O Mundo Cotidiano

O que são o G4, G7, G8 e G20 e o impacto desses grupos na economia mundial

As explicações são da geógrafa e professora Paula Favarato

Publicado em 26 de Maio de 2022 às 18:08

Publicado em 

26 mai 2022 às 18:08
Chefes de Delegação do G20, em encontro realizado na cidade de Roma, na Itália, em outubro de 2021
Chefes de Delegação do G20, em encontro realizado na cidade de Roma, na Itália, em outubro de 2021 Crédito: Alan Santos/PR
Nesta edição de O Mundo Cotidiano, Paula Favarato explica o que são os chamados G4, G7, G8 e G20. O G7 foi criado em 1975 como um fórum de líderes das principais nações industrializadas do mundo. Os encontros anuais do G7 tornaram-se, ao longo dos anos, uma plataforma para determinar a evolução do discurso multilateral e definir respostas políticas a desafios globais. O G7 complementa o G20, geralmente considerado a base da coordenação econômica a nível global. Ouça:
O Mundo Cotidiano - 26/05/2022

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