O que são o G4, G7, G8 e G20 e o impacto desses grupos na economia mundial

Nesta edição de O Mundo Cotidiano, Paula Favarato explica o que são os chamados G4, G7, G8 e G20. O G7 foi criado em 1975 como um fórum de líderes das principais nações industrializadas do mundo. Os encontros anuais do G7 tornaram-se, ao longo dos anos, uma plataforma para determinar a evolução do discurso multilateral e definir respostas políticas a desafios globais. O G7 complementa o G20, geralmente considerado a base da coordenação econômica a nível global. Ouça: