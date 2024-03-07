O que explica? Por que a economia da Rússia cresce apesar da guerra na Ucrânia

Nesta edição de O Mundo Cotidiano, a comentarista Paula Favarato explica que mesmo o cenário de sanções ocidentais não têm impedido, até agora, o crescimento da economia da Rússia. Na semana passada, o Fundo Monetário Internacional (FMI) destacou a pujança da economia russa ao aumentar a sua previsão de crescimento do país neste ano de 1,1% para 2,6%. De acordo com dados do FMI, a economia russa cresceu mais rapidamente do que todo o G7 no ano passado e seguirá assim em 2024. O que explica esse cenário, apesar da Guerra da Ucrânia? Ouça a conversa completa!