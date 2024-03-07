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O que explica? Por que a economia da Rússia cresce apesar da guerra na Ucrânia

Ouça os comentários de Paula Favarato

Publicado em 07 de Março de 2024 às 16:20

Publicado em 

07 mar 2024 às 16:20
Vladimir Putin, presidente da Rússia
Vladimir Putin, presidente da Rússia Crédito: Reuters/Folhapress
Nesta edição de O Mundo Cotidiano, a comentarista Paula Favarato explica que mesmo o cenário de sanções ocidentais não têm impedido, até agora, o crescimento da economia da Rússia. Na semana passada, o Fundo Monetário Internacional (FMI) destacou a pujança da economia russa ao aumentar a sua previsão de crescimento do país neste ano de 1,1% para 2,6%. De acordo com dados do FMI, a economia russa cresceu mais rapidamente do que todo o G7 no ano passado e seguirá assim em 2024. O que explica esse cenário, apesar da Guerra da Ucrânia? Ouça a conversa completa!
O Mundo Cotidiano - 07-03-24

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