O que está em jogo? Brasil aposta no multilateralismo contra as "tarifas arbitrárias"

Nesta edição de O Mundo Cotidiano, o assunto em destaque com a comentarista Paula Favarato é que o governo brasileiro se manifestou contra o tarifaço de Donald Trump e criticou nesta quarta-feira, 23, durante reunião da Organização Mundial do Comércio (OMC), em Genebra, na Suíça, as taxas de 50% impostas pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros a partir de 1º de agosto, classificando a medida como política e não apenas econômica. Em discurso na reunião, o embaixador brasileiro Philip Fox-Drummond Gough afirmou que negociações conduzidas por meio da imposição de tarifas podem levar à instabilidade e afetar negativamente a economia mundial, gerando aumentos nos preços e estagnação econômica, segundo reportagem do "UOL". Ouça a conversa completa!