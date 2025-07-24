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O Mundo Cotidiano

O que está em jogo? Brasil aposta no multilateralismo contra as "tarifas arbitrárias"

Ouça os comentários de Paula Favarato

Publicado em 24 de Julho de 2025 às 17:21

Publicado em 

24 jul 2025 às 17:21
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante o anúncio das tarifas recíprocas para diversos países
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante o anúncio das tarifas recíprocas para diversos países Crédito: MARK SCHIEFELBEIN/AP
Nesta edição de O Mundo Cotidiano, o assunto em destaque com a comentarista Paula Favarato é que o governo brasileiro se manifestou contra o tarifaço de Donald Trump e criticou nesta quarta-feira, 23, durante reunião da Organização Mundial do Comércio (OMC), em Genebra, na Suíça, as taxas de 50% impostas pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros a partir de 1º de agosto, classificando a medida como política e não apenas econômica. Em discurso na reunião, o embaixador brasileiro Philip Fox-Drummond Gough afirmou que negociações conduzidas por meio da imposição de tarifas podem levar à instabilidade e afetar negativamente a economia mundial, gerando aumentos nos preços e estagnação econômica, segundo reportagem do "UOL". Ouça a conversa completa!
O Mundo Cotidiano - 24-07-25

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